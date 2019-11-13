Вице-президент: В АН Азербайджана ожидаются упразднение структур и сокращения (Эксклюзив) (версия 2)

13 ноября 2019 16:34 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) рассмотрит упразднение лишних структур, наличие раздутых штатов и ненужных специалистов в некоторых учреждениях.

Об этом сказал в среду Trend вице-президент АН Азербайджана академик Иса Габиббейли, комментируя реформы, которые будут проведены в Академии.

По его словам, свой взгляд на эти реформы президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев обнародует в ближайшие дни на заседании Президиума.

«Академик Рамиз Мехтиев думает о коренных реформах, которые будут проведены в НАНА. Находясь на высоком посту, академик Рамиз Мехтиев контролировал деятельность АН. И теперь, после назначения президентом Академии, он изучает текущие процессы в Академии. Считаю, что назначение академика Рамиза Мехтиева президентом НАНА имеет важное значение для укрепления структуры, ее дальнейшего развития. Если конкретизировать, то превращение Управления прессы и информации в отдел по связям с общественностью, прессе и информации, несомненно, связано со структурными изменениями, которые будут поведены в Академии, и политикой оптимизации», - сказал он.

Напомним, что 23 октября академик Рамиз Мехтиев был утвержден на должность президента НАНА. До него эту должность занимал академик Акиф Ализаде.

Отметим, что Управление прессы и информации НАНА упразднено, и вместо него был создан отдел по связям с общественностью, прессе и информации. Его заведующим назначен доктор философии по филологии Агагусейн Шукюров. Ранее эту должность занимал Зульфугар Фарзалиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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