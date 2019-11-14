Фонд Гейдара Алиева будет обеспечивать инсулином больных сахарным диабетом в возрасте до 18 лет (версия 2)

14 ноября 2019 11:40 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В рамках проекта Фонда Гейдара Алиева «Самая высокая забота о детях-диабетиках», лица до 18 лет, страдающие сахарным диабетом, будут обеспечиваться по всей стране инсулином и шприцами-карандашами, сообщает в четверг Trend.

В рамках годового проекта соответствующие лекарственные препараты будут выдаваться больным сахарным диабетом посредством Азербайджанского диабетического общества.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, который активно участвует в устранении проблем населения, связанных со здравоохранением, с декабря 2004 года осуществляет проект «Самая высокая забота о детях-диабетиках».

В рамках проекта, реализуемого по инициативе президента Фонда Мехрибан Алиевой, с целью поддержки заботы, оказываемой государством лицам, страдающим сахарным диабето дети и подростки постоянно обеспечиваются инсулином и шприцами-карандашами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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