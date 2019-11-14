"Азеристиликтеджхизат": Сейчас ведутся подсчеты, но это не будет означать повышение цен

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане цена за отопление ниже его себестоимости, что связано с социальным значением этих услуг.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал зампред АО Ильхам Мирзалиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, этот убыток в определенной форме устраняется: «Думаю, бизнесмены не будут заинтересованы в приватизации структуры, работающей с убытком. Поэтому после обновлений, которые будут сделаны в соответствии со стратегической «дорожной картой», мы думаем вынести ее на приватизацию».

Мирзалиев также коснулся вопроса повышения тарифов: «Сейчас ведутся подсчеты, но это не будет означать повышение цены. По этому поводу мы ни в какую структуру не обращались».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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