Главные морские ведомства Мексики и Азербайджана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

15 ноября 2019 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ -С целью рассмотрения перспектив двустороннего сотрудничества в морской области, 14-го ноября посол Мексики Родриго Лабардини встретился с директором Государственного Морского Агентства Гудратом Гурбановым,сообщает Trendсо ссылкой на посольство Мексики.

Поприветствовав гостя, Г.Гурбанов рассказал о функциях Агентства, его двусторонних и многосторонних связях. Также, отметил деятельность Агентства в рамках Международной Морской Организации (ММО). В этой связи, посол Лабардини подчеркнул важность двустороннего, а также многостороннего сотрудничества в рамках ММО. К тому же, дипломат отметил важность проведения встреч между соответствующими структурами в третьих странах, в рамках проведения международных мероприятий. Помимо этого, дипломат отметил некоторые важные показатели морского сектора и роль портов в Мексике. Также, проинформировал о наличии в Мексике портовых сооружений высокого уровня, имеющих выход к двум океанам – Тихому и Атлантическому. Кроме этого, посол выделил возможности нового Веракрузского порта, чья оперативная мощность достигнет 98 млн. тонн в год.

Стороны согласовали продолжение связей между главными морскими ведомствами Мексики и Азербайджана, вклад в укрепление соответствующей правовой базы и расширение перспектив сотрудничества в секторе.

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