Инициатива по высадке 650 тысяч деревьев - продолжение работ по оздоровлению экологии

19 ноября 2019 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке 650 тысяч деревьев за один день является логичным продолжением работ в направлении оздоровления экологии, созданию зеленых зон.

Об этом во вторник сказал Trend, директор Института почвоведения и агрохимии НАНА, член-корреспондент академии Аловсат Гулиев.

По его словам, эта инициатива Мехрибан Алиевой высоко оценена всей общественностью страны, в частности интеллигенцией, деятелями науки.

Гулиев сообщил, что готов оказать любую поддержку для реализации этой инициативы. Он добавил, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева долгие годы вносит значительный вклад в расширение зеленых полос, защиту экологии. Благодаря ее инициативе и заботе на сегодняшний день созданы тысячи гектаров зеленых участков.

Проект «Посадим каждый по дереву» Фонда Гейдара Алиева сыграл знаковую роль в оздоровлении экологии Азербайджана. Очередная инициатива – посадить за один день 650 тысяч деревьев, станет очередным весомым вкладом в оздоровление окружающей среды», - сказал Гулиев.

Отметим, что в конце ноября, по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, в один день будет высажено 650 тысяч деревьев, в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими. Впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено такое количество деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана». В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень и другие.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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