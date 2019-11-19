Gazelli Group вновь стал победителем международной номинации (ФОТО)

В выставочном центре Expo Georgia в Тбилиси прошло международное мероприятие Tbilisi Health Forum 2019. В номинации на самый красивый стенд, с большим отрывом победил азербайджанский парфюмерно-косметический производитель Gazelli Group.

Tbilisi Health Forum объединил в себе 2 проекта CAUCASUS HEALTHCARE (международную ярмарку медицинских технологий и оборудования) и TBILISI BEAUTY (международную ярмарку эстетической медицины) собранных в единую концепцию в одном пространстве.

Форум предоставил площадку для демонстрации технологического прогресса отрасли, продвижения новых проектов, запуска новых продуктов и услуг на местном рынке и создал возможность встречи для местных и международных специалистов, экспертов, производителей, дистрибьюторов и покупателей.

Азербайджан на данном форуме был представлен парфюмерно-косметическим холдингом Gazelli Group, на стенде которого был представлен широкий ассортимент продукции компании.

Большой интерес у дистрибьютеров из разных стран вызвала продукция компании на базе целебных природных ингредиентов, которыми богат Азербайджан, таких как нафталан, вулканическая глина, икра, минеральные источники, экстракты редких растений.

Отметим, что Gazelli Group регулярно представляет бренд Made in Azerbaijan на международном рынке. Продукция холдинга представлена в торговых домах Азербайджана в Киеве, Астрахани, Минске, Риге, ОАЭ и Варшаве.

Gazelli Group является первым производителем парфюмерно-косметической продукции в Азербайджане. Холдинг был основан в 1999 году и уже 20 лет на международном рынке красоты и здоровья.

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