Gazelli Group вновь стал победителем международной номинации (ФОТО)

19 ноября 2019 17:23 (UTC+04:00)

В выставочном центре Expo Georgia в Тбилиси прошло международное мероприятие Tbilisi Health Forum 2019. В номинации на самый красивый стенд, с большим отрывом победил азербайджанский парфюмерно-косметический производитель Gazelli Group.

Tbilisi Health Forum объединил в себе 2 проекта CAUCASUS HEALTHCARE (международную ярмарку медицинских технологий и оборудования) и TBILISI BEAUTY (международную ярмарку эстетической медицины) собранных в единую концепцию в одном пространстве.

Форум предоставил площадку для демонстрации технологического прогресса отрасли, продвижения новых проектов, запуска новых продуктов и услуг на местном рынке и создал возможность встречи для местных и международных специалистов, экспертов, производителей, дистрибьюторов и покупателей.

Азербайджан на данном форуме был представлен парфюмерно-косметическим холдингом Gazelli Group, на стенде которого был представлен широкий ассортимент продукции компании.

Большой интерес у дистрибьютеров из разных стран вызвала продукция компании на базе целебных природных ингредиентов, которыми богат Азербайджан, таких как нафталан, вулканическая глина, икра, минеральные источники, экстракты редких растений.

Отметим, что Gazelli Group регулярно представляет бренд Made in Azerbaijan на международном рынке. Продукция холдинга представлена в торговых домах Азербайджана в Киеве, Астрахани, Минске, Риге, ОАЭ и Варшаве.

Gazelli Group является первым производителем парфюмерно-косметической продукции в Азербайджане. Холдинг был основан в 1999 году и уже 20 лет на международном рынке красоты и здоровья.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Gazelli Group вновь стал победителем международной номинации (ФОТО)
  • Gazelli Group вновь стал победителем международной номинации (ФОТО)
  • Gazelli Group вновь стал победителем международной номинации (ФОТО)
  • Gazelli Group вновь стал победителем международной номинации (ФОТО)
  • Gazelli Group вновь стал победителем международной номинации (ФОТО)
  • Gazelli Group вновь стал победителем международной номинации (ФОТО)
  • Gazelli Group вновь стал победителем международной номинации (ФОТО)
  • Gazelli Group вновь стал победителем международной номинации (ФОТО)
  • Gazelli Group вновь стал победителем международной номинации (ФОТО)
  • Gazelli Group вновь стал победителем международной номинации (ФОТО)
  • Gazelli Group вновь стал победителем международной номинации (ФОТО)
  • Gazelli Group вновь стал победителем международной номинации (ФОТО)
Новости по теме
В Gazelli Art House состоялось открытие выставки современного искусства Terra (ФОТО)
Общество 24 ноября 2018 12:52
Gazelli Group и Центр по уходу за животными IDEА запустили благотворительную акцию (ФОТО)
Общество 27 апреля 2018 20:39
В Баку произошел сильный пожар на заводе по производству косметики
Происшествия 19 сентября 2017 17:14
Gazelli Group - компания, которая сделала Праздник граната ярче (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 8 ноября 2016 12:44
"Gazelli" приглашает на благотворительную новогоднюю ярмарку "Холодные руки, горячее сердце: зимнее чудо"
Бизнес 8 декабря 2014 15:29
"Gazelli Group" получила сертификат качества COSMETIC GMP DINEN ISO 22716
Бизнес 30 октября 2014 14:19
Лента новостей
В Азербайджане увеличится производство огнестойких сэндвич-панелей PIR
Бизнес 18:34
Азербайджанская корпорация "TITAN GROUP" разработает новые виды промышленной продукции
Бизнес 18:27
Идет подготовка к бурению оценочной скважины на месторождении "Карабах"
Энергетика 18:20
Компания SOCAR огласила данные по 3D-сейсморазведке на АДУА
Энергетика 18:12
Фонд Nargis представил социальный ролик, посвященный Всемирному дню доброты (ВИДЕО)
Социум 18:10
Вырос оборот транспортного сектора в Грузии
Бизнес 18:06
В Баку отметили юбилей Экрема Мамедли (ФОТО)
Культура 18:02
Экспорт российского зерна в Азербайджан увеличился втрое
Бизнес 17:54
Узбекский "Нефтегазинвест" открывает тендер на закупку кабеля
Тендеры 17:51