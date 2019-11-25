Прогнозы АН Азербайджана о влиянии климатических изменений (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Повышение температуры в результате климатических изменений в Азербайджане более всего повлияет на лесные массивы Большого и Малого Кавказа.

Об этом в понедельник сказал Trend директор Института географии Академии Наук Азербайджана, академик Рамиз Мамедов.

По его словам, нижний уровень этих массивов может подняться до 550-950 метров, а в Талыше - опустится до 100-2000 метров.

Касаясь влияния климатического потепления на сельское хозяйство, академик отметил, что в результате, кроме альпийских зон, на всех типах почвы будет наблюдаться уменьшение урожайности.

"Ускорятся химические и биохимические процессы в почве, физические особенности почвы ухудшатся, растительный покров уменьшится. В Кура-Аразской низменности территория солончаков увеличится на 10-15 процентов, а число засушливых дней в этой зоне будет 50-60 и даже больше, появится большая необходимость в орошении данных земель", - резюмировал Мамедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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