В Азербайджане не всегда правильно используются пищевые добавки

БАКУ/Trend/ - В ходе контроля ввозимых в Азербайджан и используемых отечественных пищевых добавок выяснилось, что порой они используются не по назначению, или их содержание превышает норму.

Об этом, выступая на семинаре по безопасности пищевых добавок, сказал заведующий сектором сертификации и контроля за экспортом и импортом Агентства пищевой безопасности Самир Рустамли, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, неправильное использование пищевых добавок, а также химических веществ, добавляемых в продукты, представляет грозу для человеческого организма.

Рустамли добавил, что производство продуктов усложняется. "В мире выросла потребность в фасовке продуктов, в использовании пищевых добавок. В связи с этим, при совместной организации Агентства, Института пищевой безопасности и Агентства международного развития США проводится семинар по безопасности пищевых добавок, который нацелен на ознакомление с современными технологиями в соответствующей сфере и обсуждение имеющихся тенденций", - подытожил завсектора.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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