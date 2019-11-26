Начальник ПКП "Шыхлы" Госпогранслужбы отстранен от занимаемой должности

БАКУ /Trend/ - За допущенные в работе недочеты начальник погранично-контрольного пункта "Шыхлы", пограничного контроля Государственной пограничной службы (ГПС), полковник-лейтенант Гюндюз Гафаров был отстранен от занимаемой должности в ходе служебного совещания, сообщает Trend со ссылкой на Службу.

Решение об этом было объявлено на служебном совещании в ГПС, посвященном ситуации на погранично-пропускных пунктах.

На совещании под председательством начальника Службы, генерал-полковника Эльчина Гулиева было отмечено, что за текущий месяц за допущенные в работе недочеты из сферы пограничного контроля были отстранены 55 военнослужащих.

Они были отстранены от работы за нарушение правил этического поведения и нарушения прав граждан в погранично-пропускных пунктах, допущение грубости, факты коррупции, а также в результате серьезной борьбы против служебных нарушений.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Чингиз Гусейнов)

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