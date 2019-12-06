Вице-премьер: Посаженные деревья улучшат экологическую ситуацию в Азербайджане (версия 2)

6 декабря 2019 14:10 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Посаженные деревья улучшат экологическую ситуацию в Азербайджане.

Об этом сказал вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в пятницу Trend.

«Сегодняшний день можно назвать знаменательным в истории экологии Азербайджана. По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в связи с 650-летним юбилеем Насими в один день будут посажены 650 тысяч деревьев. Считаю, что это довольно масштабная акция», - сказал вице-премьер.

По его словам, граждане с большим воодушевлением встретили эту инициативу Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, и во многих уголках страны с энтузиазмом присоединяются к этой кампании.

"В Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева осуществляется большая работа по благоустройству и созиданию. Азербайджан модернизируется, хорошеют поселки и села, улучшаются условия жизни людей. Одним из важных условий является обеспечение чистой экологической среды, и проводимая сегодня акция служит этой цели. ПЕА - одна из структур, поддержавших эту кампанию. Многочисленные члены правящей партии участвуют в этой акции в различных районах страны. Полагаю, что самыми активными участниками будут члены ПЕА», - сказал Ахмедов.

Он добавил, что ПЕА и минэкологии и природных ресурсов осуществляют и другой проект, который связан с мониторингом ухода за посаженными деревьями

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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