В Тертерском районе прошла акция по высадке деревьев (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Жители Тертерского района с большим воодушевлением присоединились к инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке 650 тысяч деревьев за один день в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Как сообщает в пятницу Trend, в рамках акции, жители района посадили тысячи сосен, ясеней, акаций, тополей, кипарисов и фруктовых деревьев по обе стороны автомобильных дорог Тертер-Барда, Тертер-Индарх, Тертер-Шыхарх, Тертер-Гянджа, в городе Тертер и селах района. На территориях, где посажены деревья, проведена работа по обустройству, деревьям оказывается агротехнический уход.

Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке 650 тысяч деревьев за один день в связи с 650-летним юбилеем Имадеддина Насими, наряду с данью памяти великому поэтому, также вносит неоценимый вклад в охрану окружающей среды. Эта гуманитарная инициатива привлекла внимание народов мира к Азербайджану, наследию Насими и пропагандирует культуру и ценности Азербайджана.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта и мыслителя Имадеддина Насими 2019 год объявлен «Годом Насими».

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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