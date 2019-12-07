Жители Товузского района с энтузиазмом присоединились к акции по посадке деревьев

7 декабря 2019 01:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Жители Товуза с особым энтузиазмом приняли участие в акции по посадке 650 тысяч деревьев за один день, инициированной Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю 650-летнего юбилея выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Как сообщает в пятницу Trend, территории, где планировалась посадка была выровнена, выкопаны лунки и заготовлены саженцы.

Свыше двух тысяч товузцов приняли участие в акции в на территории города Говлар, сел Ашагы Мулкулу, Асрик Джырдахан и Юхары Ойсузлу Товузского района.

В масштабной кампании также приняли участие глава ИВ Товузского района Мамед Мамедов, коллективы управлений, предприятий и организаций района, а также молодежь и представители общественности. В рамках акции на территории района высажены тысячи деревьев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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