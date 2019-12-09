В БГУ проведена Республиканская научная конференция, посвященная 650-летию Насими (ФОТО)

9 декабря 2019 13:42 (UTC+04:00)

В соответствии с Распоряжениями Президента Ильхама Алиева о проведении 650-летнего юбилея Имадеддина Насими и объявлении 2019 года в стране «Годом Насими», в Бакинском государственном университете (БГУ) проведена Республиканская научная конференция «Классическая азербайджанская литература: проблемы языка, стиля, идей», посвященная юбилею великого азербайджанского поэта Насими.

Открывая конференцию, ректор Эльчин Бабаев коснулся места великого мыслителя Имаддеддина Насими в истории азербайджанской литературы, отметил работу, проводимую в нашей стране по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в направлении систематического исследования и популяризации наследия Насими.

Эльчин Бабаев подчеркнул, что БГУ активно участвует в акции высаживания 650 тысяч деревьев по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в связи с юбилеем Насими.

Ректор БГУ, напомнив про мероприятия, проводимые по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в связи с юбилеем поэта, отметил, что изучение творчества Насими, отражающего культурное разнообразие и гуманистические идеи, важно с точки зрения исследования истории развития азербайджанского языка и литературы.

Затем на конференции выступили декан филологического факультета Эльчин Мамедов, директор Института фольклора НАНА, академик Мухтар Иманов. На пленарном заседании мероприятия доцент кафедры истории азербайджанской литературы БГУ Севиндж Годжаева выступила с докладом «Великий азербайджанский поэт Насими», были показаны видеоматериалы о Насими, проведен осмотр выставки картин студентов, приуроченная к юбилею Насими.

Конференция продолжилась секционными заседаниями. Всего было заслушано 85 докладов в 10 секциях. Материалы конференции будут опубликованы в виде книги.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В БГУ проведена Республиканская научная конференция, посвященная 650-летию Насими (ФОТО)
  • В БГУ проведена Республиканская научная конференция, посвященная 650-летию Насими (ФОТО)
  • В БГУ проведена Республиканская научная конференция, посвященная 650-летию Насими (ФОТО)
  • В БГУ проведена Республиканская научная конференция, посвященная 650-летию Насими (ФОТО)
  • В БГУ проведена Республиканская научная конференция, посвященная 650-летию Насими (ФОТО)
  • В БГУ проведена Республиканская научная конференция, посвященная 650-летию Насими (ФОТО)
Новости по теме
БГУ будет сотрудничать с Международным союзом электросвязи (ФОТО)
Общество 5 декабря 14:39
В Клинический медцентр госпитализированы студентки БГУ
Общество 3 декабря 13:08
Исполнительный директор Фонда молодежи и председатель ССМОА встретились со студентами БГУ (ФОТО)
Общество 30 ноября 10:21
Состоялся Форум выпускников, посвященный юбилею БГУ (ФОТО)
Общество 28 ноября 15:28
Cостоялась международная конференция ISE-2019, посвященная 100-летию БГУ (ФОТО)
Общество 28 ноября 15:21
Студенты из Дагестана пройдут практику в БГУ
Общество 27 ноября 16:21
Лента новостей
Азербайджан - важнейший партнер России в Закавказье
Бизнес 14:20
В Азербайджане необходимо создавать новые возможности в сфере трудоустройства
Бизнес 14:13
В Азербайджане выявлена неразрешенная к ввозу религиозная литература в более чем 50 наименованиях
Общество 14:04
Лавров посетит Узбекистан в январе 2020
Бизнес 13:57
Абульфас Гараев: Инвестиции в творческий потенциал нельзя мерить обычными критериями
Общество 13:57
Ближе к мечте!
Финансы 13:55
В Азербайджане ведутся работы по реконструкции ЛЭП и трансформаторных подстанций
Энергетика 13:52
КТК-Казахстан и КТК-Россия продлевают тендер на закупку трансформаторов и запчастей
Тендеры 13:50
Обнародованы некоторые детали Генплана Баку
Общество 13:48