В БГУ проведена Республиканская научная конференция, посвященная 650-летию Насими (ФОТО)

В соответствии с Распоряжениями Президента Ильхама Алиева о проведении 650-летнего юбилея Имадеддина Насими и объявлении 2019 года в стране «Годом Насими», в Бакинском государственном университете (БГУ) проведена Республиканская научная конференция «Классическая азербайджанская литература: проблемы языка, стиля, идей», посвященная юбилею великого азербайджанского поэта Насими.

Открывая конференцию, ректор Эльчин Бабаев коснулся места великого мыслителя Имаддеддина Насими в истории азербайджанской литературы, отметил работу, проводимую в нашей стране по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в направлении систематического исследования и популяризации наследия Насими.

Эльчин Бабаев подчеркнул, что БГУ активно участвует в акции высаживания 650 тысяч деревьев по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в связи с юбилеем Насими.

Ректор БГУ, напомнив про мероприятия, проводимые по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в связи с юбилеем поэта, отметил, что изучение творчества Насими, отражающего культурное разнообразие и гуманистические идеи, важно с точки зрения исследования истории развития азербайджанского языка и литературы.

Затем на конференции выступили декан филологического факультета Эльчин Мамедов, директор Института фольклора НАНА, академик Мухтар Иманов. На пленарном заседании мероприятия доцент кафедры истории азербайджанской литературы БГУ Севиндж Годжаева выступила с докладом «Великий азербайджанский поэт Насими», были показаны видеоматериалы о Насими, проведен осмотр выставки картин студентов, приуроченная к юбилею Насими.

Конференция продолжилась секционными заседаниями. Всего было заслушано 85 докладов в 10 секциях. Материалы конференции будут опубликованы в виде книги.

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