Минобразования Азербайджана: В диагностическом оценивании примут участие 2700 психологов

9 декабря 2019 20:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В диагностическом оценивании министерства образования планируется участие 2600-2700 психологов, работающих в государственных общеобразовательных заведениях.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель заведующего отделом кадров министерства образования Мурад Джамалзаде.

По его словам, участие психологов в диагностическом оценивании не является принудительным.

"Психологи примут участие в диагностическом оценивании по собственному желанию. Но рекомендуется, чтобы они все-таки приняли участие в процессе, потому что это позитивно повлияет на их дальнейшую деятельность", - сказал Джамалзаде.

Представитель министерства добавил, что диагностические оценивание будет проведено электронным методом. В ходе экзамена психологи должны будут решить 60 тестовых заданий в течение полутора часов. Каждый правильный ответ будет оцениваться в один балл.

Джамалзаде также сообщил, что с технической точки зрения невозможно проведение экзамена для всех психологов в один день. Вследствие этого, экзамены будут продолжаться три-четыре дня по три сеанса за день.

Отметим, что проведение экзамена по диагностическому оцениванию психологов запланировано между 20 и 30 декабря в Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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