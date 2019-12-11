Для достижения будущих целей необходимо использовать точную статистику

БАКУ/Trend/ - Для достижения будущих целей в Азербайджане необходимо использовать точные статистические данные, потому что данная информация необходима для повышения конкурентоспособности страны и компаний.

Об этом на конференции, посвященной укреплению кадрового потенциала и ИКТ в сфере официальной статистической информации, сказал председатель статистического комитета Кореи Шин-воок Канг, сообщает в среду Trend.

По его словам, в современном глобальном обществе необходимо укреплять совместную деятельность для достижения целей устойчивого развития. «Международные структуры по статистике должны объединить усилия при разработке статистических данных. Чтобы добиться максимального успеха в этой сфере, все страны должны обмениваться опытом, совместно сотрудничать в процессе инновационного развития», - сказал глава комитета.

Он подчеркнул, что Азербайджан динамично развивается в соответствии с национальной экономической «дорожной» картой, утвержденной в 2016 году и стратегией микроэкономического развития.

Он считает, что сотрудничество в сфере статистики между Кореей и Азербайджаном будет способствовать серьезному продвижению в этой сфере и приведет к желаемому результату.

«Корея – страна, которая за короткое время смогла укрепить экономическую мощь, и обладает большим опытом в этой сфере», - подытожил Шин-воок Канг.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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