В Баку сменили школу 6791 учащихся - управление образования

16 декабря 2019 17:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В результате электронных переводов в Баку школу сменили 6791 учащихся.

Об этом сказал директор Управления образования по городу Баку Рашад Тагиев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в этом году впервые процесс перевода учащихся образовательных школ проводился посредством электронной системы.

Тагиев отметил, что в этом году общеобразовательные школы при Управлении по уровню общего среднего образования с аттестатом отличия окончили 877, а по уровню полного среднего образования – 556 лиц.

14 выпускников XI классов общеобразовательных школ при Управлении были удостоены золотой, один – серебряной медали.

Он также отметил, что в этом году в I-е классы общеобразовательных школ столицы на 2019-2020 учебный год поступили запросы от 48 763 детей, 45 637 из них выбрали общеобразовательные средние школы, а 3 126 – лицеи и гимназии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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