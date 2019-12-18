Бакинский цирк почти 40 лет работает без ремонта - министр

18 декабря 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МЧС выдвинуло справедливые замечания в связи с безопасностью бакинского государственного цирка.

Об этом журналистам сказал министр культуры Абульфас Гараев, сообщает в среду Trend.

Министр отметил, что не хотелось бы, чтобы цирк закрылся: "Цирк около 40 лет работает без капитального ремонта. Считаю, что должны быть приняты хотя бы временные меры безопасности. Половина этой работы уже проделана. Надеюсь, что в этом сезоне цирк сможет работать. Однако данный вопрос в дальнейшем должен быть рассмотрен".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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