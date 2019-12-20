При расширении трассы Баку-Сумгайыт сохранить деревья невозможно - минэкологии

БАКУ /Trend/ - Заключение о вырубке деревьев в зоне строительства для расширения Хырдаланского круга было дано после общественных слушаний.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал начальник Управления государственной экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Гамбаров, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, деревья сохранены там, где это было возможно.

«Учитывая государственное значение проекта, необходимость в обеспечении комфорта населения и предотвращения дорожных заторов, после общественных слушаний и консультаций было дано положительное заключение. Но с условием, что на той территории или в другом подходящем месте будет посажено больше деревьев», - сказал Гамбаров.

Начальник управления отметил, что на этой дороге люди часами стоят в «пробках», теряя время: «Особо отмечу, что для нас важнее экологические факторы, охрана окружающей среды, безотносительно формы и содержания проекта. Поэтому все подобные проекты проходят общественные слушания и после консультаций с общественностью принимается решение о даче заключения».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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