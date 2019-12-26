В Гаджигабуле проведена акция по высадке деревьев

26 декабря 2019 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По инициативе исполнительной власти Гаджигабульского района, сегодня на Гаджигабульском участке автомагистрали Баку-Газах проведена акция по высадке деревьев.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов, в рамках акции, в которой приняли участие сотрудники ИВ Гаджигабульского района и представители общественности, было посажено около 2000 эльдарских сосен, выращенных на саженцевых предприятиях министерства сельского хозяйства.

Целью проведения акции стало восстановление экологического баланса путем высадки деревьев, внести вклад в охрану окружающей среды, привлечь внимание общественности к созданию и охране зеленых участков.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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