Эти виды соцобеспечения в Азербайджане назначаются в электронном виде

9 января 2020 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения в 2019 году обеспечило цифровизацию назначения 21 вида социального обеспечения.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, нижеуказанные виды социального обеспечения назначаются в электронном виде:

1. Трудовая пенсия по возрасту.

2. Трудовая пенсия по инвалидности.

3. Единовременное пособие при рождении ребенка.

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком с ограниченными физическими возможностями.

5. Ежемесячная стипендия Президента по уходу за ребенком с ограниченными возможностями, не достигшего 18 лет.

6. Ежемесячное пособие по инвалидности.

7. Ежемесячная стипендия Президента инвалидам войны.

8. Ежемесячная стипендия Президента инвалидам событий 20 Января.

9. Ежемесячная стипендия Президента лицам, обладающим правом на получение пособия по инвалидности I группы.

10. Ежемесячная стипендия Президента лицам, обладающим правом на пенсию по инвалидности I группы;

11. Ежемесячное пособие для малообеспеченных семей (имеющих право на адресную социальную помощь) с ребенком до одного года.

12. Ежемесячное пособие детям инвалидов войны.

13. Ежемесячное пособие детям инвалидов событий 20 Января.

14. Ежемесячное пособие для детей лиц, у которых установлены I или II группы инвалидности в связи аварией на Чернобыльской АЭС.

15. Ежемесячная стипендия Президента за почетные звания.

16. Персональная пенсия Президента.

17. Ежемесячное пособие детям шехидов.

18. Ежемесячное пособие членам семей шехидов.

19. Ежемесячное пособие для детей военнослужащих срочной действительной военной службы.

20. Стипендия Президента для семей шехидов.

21. Пособие по возрасту.

Цифровизация назначения этих видов соцобеспечения позволяют в течение года назначять до 200 тысяч пенсий, пособий и стипендий в электронном виде, то есть нет надобности в посещении гражданами каких либо ведомств и предоставления соответствующих документов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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