Уволены двое должностных лиц Азербайджанского технического университета

9 января 2020 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Двое должностных лиц Азербайджанского технического университета (АТУ) освобождены от занимаемых должностей, сказала в четверг Trend глава пресс-службы АТУ Севиндж Искендерова.

Она сказала, что на основании приказа ректора, проректор по учебной части АТУ Имран Йолчуев освобожден от должности за непрофессиональную работу и недочеты в работе.

"На его место назначена доктор философии по педагогике Гамар Исаева, которая до этого была завсектором планирования и прогнозирования учебной части Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта", - сказала Искендерова.

Она также добавила, что в ноябре прошлого года с должности декана факультета по спецтехнике и технологиям АТУ был освобожден Рамиз Гусейнов: "Гусейнов заставлял студентов покупать специальную форму, причем требовал покупать ее у знакомого ему лица. По жалобам студентов руководство университета неоднократно предупреждало Гусейнова, но он не прислушался, потому и был освобожден от занимаемой должности".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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