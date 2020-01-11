Азербайджанские моряки спасли трех мигрантов с тонущей лодки в Ионическом море (ФОТО)

11 января 2020 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Судно "Маэстро Ниязи", принадлежащее Морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и плавающее в международных водах, приняло участие в операции по спасению мигрантов, чья лодка потерпела крушение у берегов Греции в Ионическом море.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на ЗАО, сухогруз "Маэстро Ниязи", следовавший из российского порта Таганрог в албанский порт Дуррес и находившийся неподалеку от места крушения, отозвался на поступивший в 09:14 по местному времени сигнал SOS. Усилиями азербайджанских моряков были спасены три мигранта из Афганистана - Султани Джамшид, 1994 года рождения, Рзаи Джаббар, 2003 года рождения, Мохаммед Рашид, 1996 года рождения. Также было поднято из воды тело одного утонувшего.

Спасенные люди были обеспечены на борту судна горячим питанием и одеждой, а также другими необходимыми вещами.

(Текст: Турал Гараджаев)

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  • Азербайджанские моряки спасли трех мигрантов с тонущей лодки в Ионическом море (ФОТО)
  • Азербайджанские моряки спасли трех мигрантов с тонущей лодки в Ионическом море (ФОТО)
  • Азербайджанские моряки спасли трех мигрантов с тонущей лодки в Ионическом море (ФОТО)
  • Азербайджанские моряки спасли трех мигрантов с тонущей лодки в Ионическом море (ФОТО)
  • Азербайджанские моряки спасли трех мигрантов с тонущей лодки в Ионическом море (ФОТО)
  • Азербайджанские моряки спасли трех мигрантов с тонущей лодки в Ионическом море (ФОТО)
  • Азербайджанские моряки спасли трех мигрантов с тонущей лодки в Ионическом море (ФОТО)
  • Азербайджанские моряки спасли трех мигрантов с тонущей лодки в Ионическом море (ФОТО)
  • Азербайджанские моряки спасли трех мигрантов с тонущей лодки в Ионическом море (ФОТО)
  • Азербайджанские моряки спасли трех мигрантов с тонущей лодки в Ионическом море (ФОТО)
  • Азербайджанские моряки спасли трех мигрантов с тонущей лодки в Ионическом море (ФОТО)
  • Азербайджанские моряки спасли трех мигрантов с тонущей лодки в Ионическом море (ФОТО)
  • Азербайджанские моряки спасли трех мигрантов с тонущей лодки в Ионическом море (ФОТО)
  • Азербайджанские моряки спасли трех мигрантов с тонущей лодки в Ионическом море (ФОТО)
  • Азербайджанские моряки спасли трех мигрантов с тонущей лодки в Ионическом море (ФОТО)
  • Азербайджанские моряки спасли трех мигрантов с тонущей лодки в Ионическом море (ФОТО)
  • Азербайджанские моряки спасли трех мигрантов с тонущей лодки в Ионическом море (ФОТО)
  • Азербайджанские моряки спасли трех мигрантов с тонущей лодки в Ионическом море (ФОТО)
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