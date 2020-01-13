Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

13 января 2020 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами туман. Ветер северный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4, днем - 7-11 градусов тепла, в Баку ночью - 2-4, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 770 до 774 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный.

Ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 1-6, на высокогорных территориях - 10-15 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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