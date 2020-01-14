Минэкологии Азербайджана провело рейд в связи с запрещенными средствами рыбной ловли (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Минэкологии Азербайджана провело рейды в связи с выявлением запрещенных средств рыбной ловли.

Рейды были проведены в прибрежных поселках Сангачал и Алят Гарадагского района, на территории пос. Зиря Хазарского района и в районе озера в Бинагадинском районе Баку, сказал журналистам начальник Регионального управления экологии минэкологии и природных ресурсов Алишах Раджабов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, эти территории были очищены от синтетических сетей, которые были установлены в запрещенных для рыбной ловли местах, и от других запрещенных средств рыбной ловли.

«Призываем всех поддержать пропаганду и поощрение рыбной ловли цивильными методами, а тех, кто ловит рыбу запрещенными методами - отказаться от них. Просим информировать нас и правоохранительные органы о фактах вылова рыбы запрещенными средствами», - сказал Раджабов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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