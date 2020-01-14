В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В подземных пешеходных переходах в Баку и пригородных автодорог проводятся очистные работы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

В подземных переходах очищаются решетки и фильтры дорожно-канализационной системы, моются лестницы и галереи переходов.

Госагентство просит граждан, пользующихся пешеходными переходами, соблюдать чистоту и не бросать на пол, в особенности, в дождевые решетки, окурки, жевательную резину и другой мусор.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Юсиф Агаев.)

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