В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)

14 января 2020 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В подземных пешеходных переходах в Баку и пригородных автодорог проводятся очистные работы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

В подземных переходах очищаются решетки и фильтры дорожно-канализационной системы, моются лестницы и галереи переходов.

Госагентство просит граждан, пользующихся пешеходными переходами, соблюдать чистоту и не бросать на пол, в особенности, в дождевые решетки, окурки, жевательную резину и другой мусор.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
  • В Баку очищаются решетки дорожно-канализационной системы подземных переходов (ФОТО)
Новости по теме
В Баку изменится движение автотранспорта
Общество 10 января 14:01
Восстановлено движение в направлении города на Бибиэйбатской дороге
Общество 31 декабря 2019 21:39
В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
Строительство 30 декабря 2019 17:03
Завтра будет восстановлено движение на Бибиэйбатской дороге в Баку (ФОТО)
Общество 30 декабря 2019 14:44
Ограничивается движение транспорта на одной из улиц Баку
Общество 29 декабря 2019 11:40
Движение транспорта на Бакинской кольцевой -1 будет частично ограничено
Общество 12 декабря 2019 17:54
Лента новостей
Запрещенное в Турции лекарство не ввозится в Азербайджан - минздрав
Общество 13:19
Армения стоит перед глобальной катастрофой - экс-премьер
Армения 13:12
В 2019 г. Азербайджан посетили 3,2 млн туристов
Туризм 13:00
В 2019 году в Азербайджане увеличился объем авиагрузоперевозок
Бизнес 13:00
Минэкологии Азербайджана провело рейд в связи с запрещенными средствами рыбной ловли (ФОТО)
Общество 12:58
Сергей Лавров: Россия призывает США и Иран проявлять сдержанность
Россия 12:53
Азербайджанская корпорация TITAN GROUP обнародовала объемы производства
Бизнес 12:52
В Азербайджане вырос объем железнодорожных грузоперевозок
Бизнес 12:52
Bek Air: второй пилот потерпевшего крушение самолета допустил оплошность
Казахстан 12:47