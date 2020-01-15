Завтра в Баку будет дождливая погода

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра местами будет дождь, днем преимущественно без осадков, ночью и утром туман, умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 1-4, днем 7-9, в Баку ночью 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 776 до 779 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью и днем 75-85 процентов.

В районах Азербайджана завтра переменные дожди, в горных и предгорных районах ожидается снегопад, местами сильный. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, относительно благоприятные для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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