Незаконную парковку в Баку будут контролировать патрульные автомобили с камерами (ФОТО)

15 января 2020 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Контролировать незаконное паркование на улицах и проспектах Баку будут автомобили, оснащенные специальными камерами, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

«С целью контроля на дорогах будут применяться автомобили, способные фиксировать случаи незаконной парковки. Факты нарушения правил парковки и стоянки на дорогах будет регистрировать видеоаппаратура. Находящийся в автомобиле сотрудник посредством бортового компьютера составит протокол об административном взыскании в отношении водителя, нарушившего правила. Таким образом сотрудник, не контактируя с водителем, и не останавливая управляемый им служебный автомобиль, сможет контролировать вышеперечисленные случаи эффективнее и на большей территории", - сказали в Агентстве.

Меры по мобильному контролю с помощью таких автомобилей будут осуществляться на дорогах с плотным транспортным потоком, в частности, на участках автобусных остановок.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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  • Незаконную парковку в Баку будут контролировать патрульные автомобили с камерами (ФОТО)
  • Незаконную парковку в Баку будут контролировать патрульные автомобили с камерами (ФОТО)
  • Незаконную парковку в Баку будут контролировать патрульные автомобили с камерами (ФОТО)
  • Незаконную парковку в Баку будут контролировать патрульные автомобили с камерами (ФОТО)
  • Незаконную парковку в Баку будут контролировать патрульные автомобили с камерами (ФОТО)
  • Незаконную парковку в Баку будут контролировать патрульные автомобили с камерами (ФОТО)
  • Незаконную парковку в Баку будут контролировать патрульные автомобили с камерами (ФОТО)
  • Незаконную парковку в Баку будут контролировать патрульные автомобили с камерами (ФОТО)
  • Незаконную парковку в Баку будут контролировать патрульные автомобили с камерами (ФОТО)
  • Незаконную парковку в Баку будут контролировать патрульные автомобили с камерами (ФОТО)
  • Незаконную парковку в Баку будут контролировать патрульные автомобили с камерами (ФОТО)
  • Незаконную парковку в Баку будут контролировать патрульные автомобили с камерами (ФОТО)
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