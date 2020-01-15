Демонтируется эскалатор на одной из станций бакинского метро

БАКУ/Trend/ - На первом эскалаторе типа "ET-5M" станции «Ази Асланов» начались работы по капитальному ремонту, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО «Бакинский метрополитен».

Согласно техническим показателям, эскалаторы этого типа останавливаются на капремонт после пробега в 150 тысяч километров.

В ходе капремонта будут демонтированы основные части эскалатора, обновлены и установлены необходимые запасные части.

Сдать эскалатор в эксплуатацию планируется в мае.

Отметим, что этот эскалатор впервые подвергается ремонту.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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