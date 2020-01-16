Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем преимущественно без осадков, к вечеру местами возможен дождь, ветер южный, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 1-4, днем - 8-11, в Баку ночью - 2-4, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 776 до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 процентов.

В ряде районов Азербайджана завтра временами будет дождливо, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами сильный. Порывистый западный ветер.

Ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-9 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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