Завтра в части Баку будет приостановлена подача электроэнергии

БАКУ/Trend/ - Завтра на ряде территорий Ясамальского района Баку, на пересечении улиц А. Шаига, Л.Толстого, Ч.Мустафаева, М.Алиева, А.Гараева, Шахбази, на определенное время будет приостановлено электроснабжение, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу ОАО «Азеришыг».

Ограничение связано с работами по благоустройству и реконструкции, продолжающимися на территории, называемой «Советская», заменой устаревших подземных электрических кабелей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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