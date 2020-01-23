В 2019 году к дисциплинарной ответственности привлечены 8 сотрудников прокуратуры Баку

23 января 2020 09:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В прошлом году в Бакинской городской прокуратуре была повышена требовательность в направлении еще большего укрепления служебной, исполнительной и трудовой дисциплины, а также в отношении работников, допускающих в своей деятельности противоправные случаи и неподобающие работнику органов прокуратуры действия.

Как сообщает Trend, об этом на оперативном совещании по итогам 2019 года в Бакинской городской прокуратуре сказал прокурор города Баку Ильгар Аббасов.

По его словам, а отчетный период соответствующими приказами Генпрокурора восемь сотрудников городской прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности, из них трем был объявлен строгий выговор, а пятерым - выговор.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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