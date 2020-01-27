Джейхун Байрамов: Сертификация учителей будет осуществляться поэтапно

БАКУ /Trend/ - Сертификация учителей начнется после утверждения новых правил по прохождению этой процедуры в текущем году.

Об этом на пресс-конференции сказал министр образования Джейхун Байрамов, передает в понедельник Trend.

"Конечно, за год невозможно осуществить сертификацию всех учителей. Этот процесс будет осуществляться поэтапно. Его результаты будут влиять на последующий карьерный рост учителей, а также учитываться во время предоставления определенных льгот. Для учителей, продемонстрировавших в ходе сертификации неудовлетворительный результат, будут созданы дополнительные возможности. Им будет предложено пройти курсы по повышению квалификации", - сказал министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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