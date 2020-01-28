Завтра в Баку сохранится умеренная погода

БАКУ/Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 9-13, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер в отдельных местах временами усилится.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 3-8 тепла.

Завтра слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависмых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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