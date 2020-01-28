Завтра в Баку сохранится умеренная погода

28 января 2020 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 9-13, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер в отдельных местах временами усилится.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 3-8 тепла.

Завтра слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависмых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Азербайджане будет до 13 градусов тепла
Общество 27 января 13:52
Завтра в Баку преимущественно без осадков
Общество 24 января 14:36
В Баку температура воздуха опустится ниже нуля
Общество 23 января 14:46
В Баку ожидается мокрый снег и порывистый ветер
Общество 23 января 13:48
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 22 января 13:31
Завтра утром в Баку туман, осадков не ожидается
Общество 21 января 13:15
Лента новостей
В Азербайджане закрыли цех, производящий сахар в антисанитарных условиях (ФОТО)
Общество 13:57
Начались пилотные ж/д грузоперевозки из Кыргызстана на Южный Кавказ
Транспорт 13:56
Проведены важные структурные изменения в ЦБ Азербайджана
Финансы 13:52
Сингапур ввел карантин для лиц с подозрением на коронавирус
Другие страны 13:50
В Азербайджане начался прием документов для обучения в России
Общество 13:48
В 2020 году в некоторых странах состоится открытие центров Службы "ASAN"
Бизнес 13:47
В Азербайджане создана информационная система "Научные кадры"
Общество 13:45
В Азербайджане начинается перевод студентов
Общество 13:40
"Служба ASAN" огласила количество выданных в прошлом году въездных виз
Общество 13:35