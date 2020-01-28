"Служба ASAN" огласила количество выданных в прошлом году въездных виз

БАКУ/Trend/ - По итогам 2019 года было выдано более 920 тысяч ASAN Visa.

Об этом сообщил Trend председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев ("Служба ASAN") на пресс-конференции по итогам 2019 года.

По словам председателя Агентства, до сих пор выдано всего 1,878 миллиона виз, из которых 619,249 тысячи - в аэропорту.

"По сравнению с 2018 годом показатели по обращениям 2019 года увеличились до 37 процентов", - отметил председатель Агентства.

"За 2019 год показатель по обращениям составил 929,892 тысячи", - подытожил Мехтиев.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов

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