В воинских частях Азербайджана идет проверка военной техники (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках комплексных мероприятий, проводимых в целях проверки готовности войск к новому учебному периоду, осуществляется осмотр и оценка состояния бронированной, автомобильной и специальной техники воинских частей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.

Оценка состояния военной техники осуществляется посредством проверки работоспособности её основных узлов и агрегатов.

Комплексные мероприятия продолжаются.

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