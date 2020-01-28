В воинских частях Азербайджана идет проверка военной техники (ФОТО)

28 января 2020 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках комплексных мероприятий, проводимых в целях проверки готовности войск к новому учебному периоду, осуществляется осмотр и оценка состояния бронированной, автомобильной и специальной техники воинских частей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.
Оценка состояния военной техники осуществляется посредством проверки работоспособности её основных узлов и агрегатов.
Комплексные мероприятия продолжаются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В воинских частях Азербайджана идет проверка военной техники (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана идет проверка военной техники (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана идет проверка военной техники (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана идет проверка военной техники (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана идет проверка военной техники (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана идет проверка военной техники (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана идет проверка военной техники (ФОТО)
  • В воинских частях Азербайджана идет проверка военной техники (ФОТО)
Новости по теме
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:40
ВС Армении 24 раза нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 27 января 09:23
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 24 января 09:38
Продолжается эксгумация останков 11 неопознанных шехидов, захороненных в Имишли (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 23 января 16:02
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 23 января 09:38
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 22 января 09:49
Лента новостей
В Баку раскроют страшную правду об итальянской красавице
Культура 17:01
АЖД перешел на усиленный режим работы в связи с коронавирусом
Общество 16:57
Текстильщики из Беларуси прибыли в Узбекистан
Бизнес 16:51
В Азербайджане увеличилось число зарегистрированных в электронной системе фермеров
Бизнес 16:45
Азербайджан ввел временный запрет на ввоз ряда продуктов из Китая
Общество 16:45
Первый вице-президент SOCAR, академик Хошбахт Юсифзаде награжден дипломом Почетного профессора Бакинской Высшей Школы Нефти (ФОТО)
Общество 16:34
Huawei разрешили участвовать в запуске 5G в Великобритании
Европа 16:33
Из Токио в Ухань вылетел чартерный рейс для эвакуации японских граждан
Другие страны 16:27
Yelo Bank завершил прошедший год с прибылью
Бизнес 16:06