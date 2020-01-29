Эксперты НАТО проводят учения для азербайджанских военнослужащих (ФОТО)

29 января 2020 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2020-й год между министерством обороны Азербайджана и НАТО, мобильная учебная группа Командования объединенными силами НАТО в Брунсуме проводит в Баку учебные курсы на тему "Процесс планирования учений в НАТО".

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минообороны, в ходе курсов, которые проводятся с участием военнослужащих из различных видов войск азербайджанской армии, инструкторы НАТО представляют слушателям презентации по процессу планирования, проектирования, оценки операций, в том числе анализу данных в Североатлантическом альянсе и другим темам, а также проводят практические занятия в группах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Эксперты НАТО проводят учения для азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
  • Эксперты НАТО проводят учения для азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
  • Эксперты НАТО проводят учения для азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
  • Эксперты НАТО проводят учения для азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
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