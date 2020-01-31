В Азербайджане к дисциплинарной ответственности привлечены сотрудники военной прокуратуры

31 января 2020 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году за правонарушения был наказан ряд сотрудников военной прокуратуры.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель Генерального прокурора - Военный прокурор Азербайджана, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев, выступая на сегодняшнем заседании коллегии по итогам прошлого года в Республиканской военной прокуратуре.

Он сообщил, что подробно проанализированы факторы, негативно влияющие на эффективность работы в направлении деятельности, предусмотренной законом Азербайджана "О прокуратуре". Серьезной критике подверглись недостатки в деятельности в связи с проведением предварительного расследования, возмещением материального ущерба юридическим и физическим лицам в результате уголовных дел и защитой государственных обвинений. С целью устранения этих недостатков даны конкретные поручения. В 2019 году за изъяны в профессиональной деятельности 14 сотрудников военной прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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