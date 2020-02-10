Самолет Buta Airways рейса Гянджа-Москва совершил вынужденную посадку

БАКУ /Trend/ - Из-за ухудшения состояния одного из пассажиров рейса J2 9817 Buta Airways капитан воздушного судна принял решение сесть в аэропорту Волгограда, где он и совершил благополучную посадку в 12:49 по бакинскому времени.

Самолет выполнял рейс по маршруту Гянджа-Москва.

Ожидается, что после оказания медпомощи пассажиру самолет вылетит по маршруту следования.