На еще одном маршруте в Баку появятся новые автобусы (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Новые автобусы марки «Isuzu Novociti» появятся на регулярном маршруте №111, функционирующем в поселке Локбатан, сообщили Trend в понедельник в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
Согласно информации, компанией ООО "BMX" были заменены четыре автобуса из эксплуатируемых в настоящее время на данной линии.
"Продолжаются мероприятия по замене других автобусов. В ближайшее время на линию планируется вывести еще десять новых автобусов той же модели", - сказали в БТА.
Было отмечено, что новыми автобусами смогут с комфортом пользоваться также люди с инвалидностью, пассажиры с детскими колясками. Для этого в автобусах установлены специальные механизмы.
Отметим, что работы по обновлению автобусного парка в целях модернизации системы общественного транспорта столицы продолжаются.