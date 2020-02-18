Назван самый пожилой житель Азербайджана
Общество 18 февраля 2020 13:21 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - После верификации возраста (уточнения) установлен самый пожилой житель Азербайджана среди всех других долгожителей.
Об этом во вторник эксклюзивно Trend сказала директор Института физиологии Академии наук Азербайджана, доктор биологических наук Улдуз Гашимова.
По ее словам, самым пожилым ныне живущим человеком считается жительница села Сютамурдов Лянкяранского района 104-летняя Мирзаде Джаббарова.
Гашимова отметила, что до этого самой пожилой жительницей Азербайджана среди верифицированных долгожителей была 108-летняя Васма Мамедова, которая скончалась в 2018 году.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )
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