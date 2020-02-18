Минэкологии Азербайджана предупредило владельцев объектов общепита

БАКУ /Trend/ - В министерство экологии и природных ресурсов поступили жалобы в связи с распространением дыма и запаха от объектов общепита и домов торжеств в ночное время. Об этом сказал журналистам директор департамента минэкологии Рамал Багиров, сообщает во вторник Trend.

По его словам, специалисты провели повторные мониторинги, во время которых выяснилось, что, несмотря на наличие очистных сооружений в домах торжеств в Низаминском и Хатаинском районах Баку, не осуществляется их техническое обслуживание, фильтры своевременно не очищаются.

«Владельцы объектов были предупреждены о необходимости своевременного техобслуживания очистных сооружений, недопустимости создания дискомфорта для жителей», - сказал Багиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)