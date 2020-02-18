Азербайджан и Россия усиливают сотрудничество в обеспечении безопасности полетов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ -18 февраля 2020 года, Баку – В Баку 18 февраля состоялся визит делегации ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») генеральным директором Игорем Моисеенко, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

В рамках визита российская делегация также провела встречу с директором Управления Воздушного Движения «Азераэронавигация» (AZANS) Фарханом Кулиевым. С целью расширения двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов руководители УВД «Азераэронавигация» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» подписали Меморандум о сотрудничестве.

На встрече стороны отметили рост объемов воздушных перевозок, наметившийся в последние годы, в связи с чем предоставление безопасного и качественного аэронавигационного обслуживания является важным направлением сотрудничества между двумя организациями.

Подписание Меморандума в перспективе поспособствует совместной деятельности национальных провайдеров аэронавигационного обслуживания в области разработки и внедрения современных технологий для решения задач организации воздушного движения.

«Данный Меморандум является наглядным примером взаимной поддержки в области обеспечения безопасности полетов воздушных судов и повышения качества аэронавигационного обеспечения. Он также позволит гибко внедрять международные требования в области эффективности использования воздушного пространства», - сказал Фархан Кулиев.

Стоит отметить, что тесное сотрудничество и обмен опытом с сопредельными государствами играют важную роль в реализации стратегической цели УВД «Азераэронавигация» по гармонизации с мировой аэронавигационной системой и интеграции в неё путём непрерывного технического и технологического развития.

«Мы приветствуем расширение сотрудничества с нашими азербайджанскими коллегами. Такой подход позволит нам в ближайшем будущим совместно и эффективно решать те глобальные и локальные задачи, которые возникают в свете увеличения авиационного трафика», - подчеркнул Игорь Моисеенко.

УВД «Азераэронавигация» осуществляет обеспечение безопасности полётов в воздушном пространстве Азербайджана. Ежедневно AZANS обслуживает более 500 полетов воздушных судов, 300 из которых приходится на транзит над Азербайджаном.

ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» образовано постановлением Правительства Российской Федерации для обеспечения безопасности и регулярности полётов гражданской авиации, формирования единой хозяйственной системы организации воздушного движения.