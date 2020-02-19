Эльхан Мамедов: ЧЕ-2020 в Баку привлечет втрое больше туристов, чем финал Лиги Европы-2019

Общество 19 февраля 2020 10:57 (UTC+04:00)
Эльхан Мамедов: ЧЕ-2020 в Баку привлечет втрое больше туристов, чем финал Лиги Европы-2019

БАКУ /Trend/ - Матчи Чемпионата Европы по футболу-2020 в Баку привлекут втрое больше туристов, чем финал Лиги Европы-2019.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал на мероприятии на тему "ЕВРО 2020: перспективы для МСБ" вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов.

Мамедов отметил, что данный турнир для Ассоциации - большая ответственность,а для малого и среднего бизнеса в Баку это является большой возможностью заработать и наладить контакты с предпринимателями других стран.

"Прошлогодний финал Лиги Европы в Баку за три дня привлек в столицу 38 тысяч иностранных граждан. В связи с масштабом проводимого в текущем году турнира, этот показатель увеличится втрое, и целый месяц жители и гости столицы будут свидетелями футбольного праздника", - сказал вице-президент АФФА, добавив, что предприниматели должны использовать этот шанс по максимуму.

Отметим, что в текущем году в Баку пройдет 16-й розыгрыш Чемпионата Европы по футболу. На Бакинском олимпийском стадионе будет проведено четыре игры Евро-2020. Три из них - матч группового этапа, одна игра - матч 1/4 финала.

Согласно расписанию игр UEFA, три игры группы А, которые пройдут в Баку, состоятся 13, 17 и 21 июня. Матч 1/4 финала на Бакинском олимпийском стадионе пройдет четвертого июля.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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