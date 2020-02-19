В Азербайджане живут около десяти тысяч долгожителей

Общество 19 февраля 2020 14:49 (UTC+04:00)
В Азербайджане живут около десяти тысяч долгожителей

БАКУ/Trend/ - В настоящее время в Азербайджане есть около десяти тысяч долгожителей старше 90 лет.

Об этом в среду сказала Trend директор Института физиологии Национальной академии наук Азербайджана, доктор биологических наук Улдуз Гашимова.

По ее словам, в прошлом году в Азербайджане было зафиксировано 838 человек в возрасте 100 и более лет. Из них 24 - мужчины, 814 - женщины.

Директор института отметила, что в некоторых регионах Азербайджана индекс долголетия крайне высок.

"Есть такие регионы, в которых фиксируются рекордные показатели по долголетию. Например, такие показатели высоки у жителей Шуши, Ходжавенда, Ханкенди, Газахского, Товузского районов. Колебание числа долгожителей в стране -нестабильный процесс. На показатели этого индекса влияют определенные события в стране. Например, известный конфликт, в результате которого наблюдались вынужденные переселения, негативно сказался на количестве пожилых и долгожителей. Но свежие данные показывают, что в последнее время в стране увеличилось количество долгожителей", - сказала Улдуз Гашимова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова )

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