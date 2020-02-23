Землетрясение в Иране ощущалось на западе Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Землетрясение на турецко-иранской границе ощущалось в Нахчыванской АР.
Как сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение магнитудой 5,8 произошло на границе между Турцией и Ираном в 110 километрах к юго-востоку от станции Нахчыван в 09:52 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Землетрясение ощущалось до 4-3 баллов в Нахчыванской Автономной Республике.
Лента новостей
Азербайджанский газ даст Италии преимущества в переговорах с другими поставщиками газа - французский эксперт
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Ватикане с Сикстинской капеллой и Собором Святого Петра (ФОТО)
ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии по 66-му Билясуварскому избирательному округу
ЦИК Азербайджана аннулировал итоги голосования по одному избирательному участку 83-го Агджабеди-Физулинского округа
ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии по 30-му Сураханскому округу
ЦИК аннулировал итоги голосования на парламентских выборах по одному участку Евлахского избирательного округа
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в сфере строительства и эксплуатации автодорог
В Ватикане состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином (ФОТО)
Арзу Нагиев: Подписание Азербайджаном Совместной декларации с членом G7 - Италией имеет крайне важное значение