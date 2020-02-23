Землетрясение в Иране ощущалось на западе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Землетрясение на турецко-иранской границе ощущалось в Нахчыванской АР.

Как сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение магнитудой 5,8 произошло на границе между Турцией и Ираном в 110 километрах к юго-востоку от станции Нахчыван в 09:52 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Землетрясение ощущалось до 4-3 баллов в Нахчыванской Автономной Республике.