Новшество в приеме в детсады Баку (ФОТО)

Общество 28 февраля 2020 14:34 (UTC+04:00)
Новшество в приеме в детсады Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершена работа по созданию электронной службы по приему в детсады Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть г. Баку.

С помощью инновационного приложения можно будет получить информацию о местах в детсадах и зарегистрировать детей.

В течение 10 дней в детсадах будут проводиться тренинги по подготовке персонала, после чего будет дано объявление о начале приема.

Эта система поэтапно будет применена во всех районах Баку. Пилотным проектом выбран Низаминский район.

На втором этапе проекта планируется создать «электронный кабинет» пользователя, посредством которого родители смогут узнавать о детском меню, а также получать фото- и видеоотчеты о воспитательном процессе.

«Личный кабинет» упростит связь родителей с дошкольным учреждением. Желающие смогут в электронной форме представлять свои предложения и контролировать процесс их рассмотрения.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Новшество в приеме в детсады Баку (ФОТО) - Gallery Image
Новшество в приеме в детсады Баку (ФОТО) - Gallery Image
Новшество в приеме в детсады Баку (ФОТО) - Gallery Image
Новшество в приеме в детсады Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Новшество в приеме в детсады Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Новшество в приеме в детсады Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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