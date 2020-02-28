В Баку выявлен птицеводческий цех, работавший в антисанитарных условиях

БАКУ/Trend/ - Агентство по пищевой безопасности Азербайджана выявило в поселке Маштага Сабунчинского района Баку функционирующий в антисанитарных условиях птицеводческий цех, принадлежащий физическому лицу Бабирову Талеху Байрам оглу, сообщает в пятницу Trend. со ссылкой на Агентство.

В ходе рейда было установлено, что предприятие работало незаконно и в цехе не соблюдались санитарно-гигиенические нормы и правила. В частности, птица при поступлении на территорию предприятия не проходила ветеринарный контроль, после забоя потроха и мяса также не проверялись и не проходили органолептические анализы на соответствие санитарно-ветеринарным нормам, процесс производства и хранения также проходил без соблюдения этих норм.

Взятые пробы были направлены в лабораторию Института пищевой безопасности.

Работа предприятия приостановлена.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)