В Баку выявлен птицеводческий цех, работавший в антисанитарных условиях

Общество 28 февраля 2020 16:57 (UTC+04:00)
В Баку выявлен птицеводческий цех, работавший в антисанитарных условиях

БАКУ/Trend/ - Агентство по пищевой безопасности Азербайджана выявило в поселке Маштага Сабунчинского района Баку функционирующий в антисанитарных условиях птицеводческий цех, принадлежащий физическому лицу Бабирову Талеху Байрам оглу, сообщает в пятницу Trend. со ссылкой на Агентство.

В ходе рейда было установлено, что предприятие работало незаконно и в цехе не соблюдались санитарно-гигиенические нормы и правила. В частности, птица при поступлении на территорию предприятия не проходила ветеринарный контроль, после забоя потроха и мяса также не проверялись и не проходили органолептические анализы на соответствие санитарно-ветеринарным нормам, процесс производства и хранения также проходил без соблюдения этих норм.

Взятые пробы были направлены в лабораторию Института пищевой безопасности.

Работа предприятия приостановлена.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Представлен логотип и образцы медалей Гран-при по парадзюдо в Баку (ФОТО)
Представлен логотип и образцы медалей Гран-при по парадзюдо в Баку (ФОТО)
&quot;Манчестер Сити&quot; обыграл &quot;Реал&quot; в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
&quot;Рейнджерс&quot; победил &quot;Брагу&quot; и впервые за девять лет вышел в 1/8 финала Лиги Европы
"Рейнджерс" победил "Брагу" и впервые за девять лет вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Loading Bars
Лента новостей
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные Общество 18:12
Обнародованы доходы от экспорта азербайджанского табака в минувшем году Бизнес 18:12
В Азербайджане организуется современное и инновационное управление в сфере усыновления Общество 18:05
Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос приостановления учебы в школах в связи с коронавирусом Общество 18:04
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение обеспечения поливной водой посевных площадей в Агдаме Политика 18:02
Азербайджанский производитель сухофруктов планирует выйти на рынок Таиланда Бизнес 18:01
Государство планирует продать свою долю в ряде крупных предприятий Узбекистана Финансы 17:55
Перспективы развития вancassurance на страховом рынке Азербайджана Экономика 17:46
Исполнительный директор о перспективах расширения Интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 17:45
Представители МККК навестили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева Нагорно-карабахский конфликт 17:44
Президент Казахстана: Распространение коронавируса по миру приобретает угрожающие масштабы Казахстан 17:40
В Азербайджане будет проведен 100-летний юбилей Азиза Мирахмедова Политика 17:39
Обнародованы сроки начала коммерческой эксплуатации трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию Энергетика 17:37
Араш выступит с грандиозным концертом на праздник Новруз в Баку (ВИДЕО) Звёздный мир 17:37
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на воинскую службу Политика 17:36
До сумгайытских событий из Армении уже были изгнаны свыше 4 тыс. азербайджанцев - историк Политика 17:34
В Азербайджане климат благоприятный как для солнечной, так и для ветровой энергетики - российский ученый Энергетика 17:18
В "Азербайджанском каспийском морском пароходстве" создан штаб в связи с коронавирусом Общество 17:17
Заразившееся коронавирусом лицо содержится в Азербайджане в специальном боксе (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) Общество 17:07
Китай готов оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом Общество 17:01
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Карабига Турция 17:01
Грузия вводит запрет на перевозку грузов в Иран и Италию из-за коронавируса Транспорт 16:59
В Баку выявлен птицеводческий цех, работавший в антисанитарных условиях Общество 16:57
Казахстанский производитель медицинских изделий выйдет на новые рынки сбыта Бизнес 16:56
Вручение Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой одной из высших папских наград - признание победы азербайджанского мультикультурализма - депутат Госдумы РФ Политика 16:45
Компания Ağsaray Residence о ходе работ в здании премиум класса в Баку Строительство 16:41
Полномочия по изменению продолжительности учебного года и дней каникул переданы Кабмину Азербайджана Общество 16:37
ЕБРР профинансирует строительство и реконструкцию узбекских дорог Строительство 16:33
В Париже прошла конференция по проблеме взятых в плен, в заложники и пропавших без вести в ходе карабахского конфликта Политика 16:30
Шехиды не умирают! Героизм Тебриза Халилбейли в новой картине (ФОТО) Социум 16:30
Азербайджан обладает колоссальным потенциалом развития финансовых технологий Финансы 16:29
Новые грузинские села получат особые финансовые выгоды Бизнес 16:21
НАТО рассматривает пути поддержки Турции после инцидента в Идлибе Турция 16:20
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на поставку бутена-1 Тендеры 16:18
В январе 2020 года ВВП Грузии вырос Бизнес 16:16
Армяне избивали и оскорбляли нас еще до сумгайытских событий - депортированный из Армении азербайджанец Общество 16:08
Лучшая новость дня! - участница "Евровидения 2020" Самира Эфенди (ФОТО) Культура 16:06
Столтенберг выразил солидарность с Турцией по ситуации в Сирии Турция 16:03
На AzTV снят новый документальный фильм о сумгаитских событиях (ВИДЕО) Политика 15:59
Еврокомиссия: Есть возможность изучения путей финансирования проекта IAP Энергетика 15:55
"Дочки" нефтяной нацкомпании Казахстана договорились о поставках оборудования Энергетика 15:54
Эльмар Гасымов встретился с ректором Стамбульского технического университета (ФОТО) Общество 15:53
Азербайджанка станет эфиопской царевной Культура 15:48
В Узбекистане создадут семеноводческое предприятие Бизнес 15:45
ЧБТР перечислил средства SOCAR AQS для закупки производственного оборудования Энергетика 15:37
В Германии зафиксировали почти 60 случаев заражения коронавирусом Европа 15:36
Азербайджанская компания Faydali о производстве новых видов органической продукции Бизнес 15:29
Число подтвержденных случаев коронавируса в Швейцарии возросло до 15 Европа 15:20
Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 388 человек Общество 15:19
Объем перевалки грузов из Марокко через порты Турции превысил 170 тысяч тонн Турция 15:18
В Грузии сократилось количество вновь создаваемых компаний Бизнес 15:17
В Баку прошло зажигательное шоу "Стиляги" 50-70-х (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 15:17
Денежная масса в Азербайджане увеличилась Финансы 15:14
В Азербайджане растет использование финансовых технологий Финансы 15:11
Число погибших от коронавируса в Иране достигло 34 Общество 15:09
В Анкаре призвали предотвратить гуманитарный кризис в Идлибе Турция 15:09
Объем морских грузоперевозок в Азербайджане значительно вырос Транспорт 15:09
В Нидерландах зафиксировали второй случай заражения коронавирусом Европа 14:59
Минэнергетики Узбекистана о сотрудничестве с зарубежными компаниями Энергетика 14:57
В Азербайджане должностные лица должны будут представлять финансовую информацию Политика 14:46
Оперативный штаб зафиксировал первый факт инфицирования коронавирусом в Азербайджане Общество 14:45
В Грузии подтвержден еще один случай инфицирования коронавирусом Грузия 14:43
Анкара может закрыть турецкие проливы для российских кораблей – СМИ Турция 14:42
TRACECA продолжает работы по развитию инфраструктуры транспорта и логистики Транспорт 14:35
Новшество в приеме в детсады Баку (ФОТО) Общество 14:34
Основа аграрного страхования в Азербайджане - принцип совместного разделения рисков Экономика 14:32
В Азербайджане в связи с коммунальными услугами будет создан единый call-center Общество 14:29
Как масштабные реформы повлияли на развитие энергетического сектора Узбекистана? Энергетика 14:28
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе Россия 14:27
Закир Гасанов выразил соболезнования минобороны Турции Политика 14:25
AccessBank стартовал новую кампанию Экономика 14:22
Обнародованы данные по сборам на страховом рынке Азербайджана за январь 2020 года Экономика 14:20
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $50 за баррель Энергетика 14:18
Что чувствует обманутая женщина в Азербайджане… (ФОТО) Культура 14:16
Сколько человек в Азербайджане отмечает день рождения 29 февраля? Общество 14:03
Объемы перевалки авиатоплива через порты Турции превысили 180 тыс. тонн Турция 13:52
Новинки Microsoft Azerbaijan позволят оптимизировать деятельность и риски компаний ИКТ 13:51
Объемы перевалки грузов из Испании через порты Турции превысили один миллион тонн Турция 13:43
В Азербайджане объявлено общее собеседование по приему на административные должности госслужбы Общество 13:42
Казахстано-китайская нефтедобывающая компания привлечет услуги капремонта Тендеры 13:39
Объемы перевалки газойля через порты Турции превысили 60 тыс. тонн Турция 13:38
Во Франции выявили три новых случая заболевания коронавирусом Европа 13:34
Обнародованы данные по выплатам на страховом рынке Азербайджана за январь 2020 года Экономика 13:34
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Гюллюк Турция 13:33
Обнародованы объемы перевалки грузов из Литвы через порты Турции Турция 13:31
Завтра в Азербайджане будет до 18 градусов тепла Общество 13:28
В марте температура воздуха в Азербайджане будет выше климатической нормы Общество 13:27
Болгария одобрила проект соглашения о трудовой миграции с Туркменистаном Туркменистан 13:25
В Азербайджане подготовлены новые критерии для желающих работать учителями Общество 13:24
Удар по военным в Идлибе нанесен несмотря на координацию действий с РФ Турция 13:16
В Баку ограничена работа малой пекарни (ФОТО) Общество 13:15
Местечковая оппозиция отправила себя в нокаут - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 13:11
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 13:09
В январе в Турции выросло количество используемых транспортных средств Турция 13:05
Туркменистан значительно нарастил импорт продукции из Казахстана Бизнес 13:05
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Самсун Турция 13:00
"Росгеология" поможет Узбекистану изучить потенциал нефтегазовых месторождений Энергетика 12:59
Британская компания готовит отчет по запасам энергоресурсов туркменской части Каспия Энергетика 12:58
В январе вырос товарооборот Турции с Азербайджаном Турция 12:53
Обнародованы объемы перевалки бентонита через порты Турции в январе Турция 12:52
Все новости