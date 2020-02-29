В воскресенье в Баку ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, днем сильный северо-западный ветер.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 4-7, днем - 8-11, в Баку ночью - 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 60-65 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, на горных территориях - снег, в отдельных северных и восточных районах сильный. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 4-9, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 4-8 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)