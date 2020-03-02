Шквалистый ветер создал кратковременные перебои в электроснабжении - энергооператор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Шквалистый ветер, который дует со вчерашнего дня в Азербайджане, создал кратковременные перебои в электроснабжении ряда территорий, сказал в понедельник Trend глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

По его словам, в настоящее время электроснабжение полностью обеспечено на всей территории страны.

Мустафаев отметил, что шквалистый ветер ранее нарушил электроснабжение в пос. Говсан Сураханского района Баку, пос. Сарай Абшеронского района, а также на некоторых горных и предгорных территориях: "Сотрудники АО предпринимают упреждающие меры и аварии оперативно устраняются".

(Текст: Кямаля Сеидова)