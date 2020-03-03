В Азербайджане будут подготовлены предложения по повышению минимальной зарплаты
БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения подготовит предложения по повышению минимальной зарплаты.
Об этом сказал замминистра Анар Керимов, сообщает во вторник Trend.
По его словам, ожидается, что предложения по повышению минимальной зарплаты будут готовы во второй половине этого года.
Отвечая на вопрос, насколько будет повышена зарплата, замминистра сказал, что этот вопрос будет уточнен по итогам соответствующего исследования.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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